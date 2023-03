Genova – Ennesimo stop per la funicolare Zecca-Righi ed ancora “per manutenzione”.

L’impianto che collega la zona di Largo Zecca con il Righi, attraversando il quartiere di Castelletto è nuovamente fermo, questa mattina, dalle 8:30 fino alle 12:00 per consentire operazioni di manutenzione che vanno avanti, a singhiozzo, ormai da settimane.

Amt ha attivo come sempre un servizio sostitutivo per limitare al massimo i disagi ma i residenti della zona si domandano cosa stia succedendo alla funicolare per aver bisogno di manutenzione quasi settimanalmente.