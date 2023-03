Genova – Saranno celebrati sabato pomeriggio, alle 14,30, nella basilica di Santa Maria Assunta, a Carignano, i funerali di Vincenzo Spera, il promoter musicale travolto da uno scooter in corso Magenta e deceduto, alcune ore dopo, in ospedale.

Intanto proseguono le indagini su quanto avvenuto nei pressi dell’incrocio tra corso Magenta e via Bertani quando Spera ha attraversato la strada finendo travolto dal mezzo a due ruote condotto da un 18enne che abita nella zona.

Nell’impatto, violentissimo, Spera sarebbe stato scagliato a terra ed anche il motociclista è caduto rovinosamente riportando diverse ferite e fratture.

Il giovane è indagato per omicidio stradale e sembra che, a complicare la sua posizione, ci sia l’assicurazione scaduta, uno degli pneumatici in condizioni non ottimali e il presunto consumo di cannabis nelle ore precedenti all’incidente. Tutti particolari che ovviamente devono essere confermati dalle verifiche in corso ma che rischiano di costare molto caro al giovane.