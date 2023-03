Genova – Un presidio davanti al portone del civico 17, in via Piacenza, per raccogliere fondi per i lavori urgenti per consentire ai residenti di tornare nelle loro case. Ad organizzarlo il quartiere di San Gottardo, solidale con quanti, ancora oggi, vivono lontano da cada dopo il terribile incendio che ha distrutto il tetto e l’ultimo piano del palazzo. Un rogo che, senza importanti lavori di ripristino, non permette a gran parte dei residenti di tornare nelle loro case.

Purtroppo l’entità dei costi per i lavori non permette neppure gli interventi di somma urgenza e la contesa tra condominio e ditta che potrebbe aver causato l’incendio blocca la copertura assicurativa.

Una situazione paradossale che può essere risolta solo raccogliendo i fondi necessari quantomeno ai primi lavori di consolidamento e protezione.

Per qusto, oggi pomeriggio, il quartiere di San Gottardo si riunirà attorno agli sfortunati protagonisti della vicenda e proverà a raccogliere le somme necessarie