Genova – Una protesta trasmessa in diretta Tv quella messa in atto questa mattina, al passaggio della Milano-Sanremo a Voltri, dagli attivisti che lottano contro l’ampiamento del porto di Prà_Voltri e la costruzione dei cassoni in cemento per la Nuova Diga a Pegli.

Al passaggio dei campioni di ciclismo hanno mostrato cartelli e striscioni per dire no agli interventi previsti dal Comune di Genova e dall’Autorità Portuale per l’insediamento di un cantiere per la realizzazione degli enormi cassoni in cemento che dovranno essere affondati al largo di Genova per realizzare la nuova diga foranea.

Una protesta ripresa dalle telecamere Rai che seguono la classicissima di ciclismo dalla Lombardia sino alla Liguria