Ventimiglia – Sono 1560 le multe effettuate in poco più di due mesi dall’installazione dei cinque “semafori intelligenti”, posizionati tra via Cavour e via della Repubblica, tra via Cavour e corso Genova, tra corso Genova e via Dante, tra corso Francia e via Gallardi e, infine, tra via Roma e via Chiappori.

Nei primi 63 giorni presi in esame, quindi, la media è di quasi 25 sanzioni al giorno, in diminuzione nelle ultime settimane.

Le multe partono da 167 euro (ridotte a 117 euro se pagate entro cinque giorni) ai quali vanno aggiunti anche sei punti decurtati dalla patente di guida.