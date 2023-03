Genova – La Marinella di Nervi torna a mostrarsi senza la sua armatura di impalcature. Le fotografie degli operai che stanno smontando le ultime strutture che circondavano la struttura fanno il giro del web destando molta curiosità dopo anni di ritardi e di “brutture”.

Le impalcature sono state quasi del tutto rimosse ma l’interno è ancora tutto da fare e chi si affaccia speranzoso di vedere qualche anteprima degli interni resta deluso poiché mancano persino le strutture per le enormi vetrate che circondano l’enorme salone. L’hotel di lusso annunciato alcuni anni fa, insomma, è ancora piuttosto lontano anche se è già stata annunciata l’apertura per l’estate prossima.

La Marinella di Nervi ha intanto riacquistato il suo colore bianco e panna e la scritta “La Marinella 1934” sulla facciata e già questa è una soddisfazione per i tanti residenti e turisti di passaggio che temevano che ormai la struttura fosse stata abbandonata.

Non sono, però, solo buone notizie perché la soddisfazione per l’improvviso avanzamento dei lavori è accompagnato dalle perplessità sul posizionamento di una cancellata che impedisce l’accesso – che dovrebbe essere libero – alla scogliera sottostante.

Gli accordi prevedevano infatti che gli spazi pubblici sarebbero rimasti tali e c’è chi invece teme che quella struttura con punte e ferri non servirà solo a tenere lontani i passanti durante le ore notturne, quando potrebbe essere pericoloso accedere alla scogliera.