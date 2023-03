Genova – Autostrade per l’Italia segnala nuove chiusure notturne sulla A10 Genova – Ventimiglia, per lavori. Le chiusure riguarderanno i tratti tra l’allacciamento con la A7 e Genova Prà e tra Prà e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni.

Nuovi disagi in vista per automobilisti e trasportatori che percorrono le autostrade della Liguria. Nelle notti di lunedì 27 e mercoledì 29 marzo ci saranno infatti lavori sui tratti indicati, con la necessità di chiudere il transito alle auto

Nelle notti di lunedì 27 e mercoledì 29 marzo, con orario 21:30-5:30, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, si potrà rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest;

-dalle 21:30 di martedì 28 alle ore 5:30 di mercoledì 29 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, si potrà rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Aeroporto;

-dalle 21:30 di giovedì 30 alle 5:30 di venerdì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Savona.

Pertanto, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà uscire obbligatoriamente alla Genova ovest e potrà entrare sulla A10 a Genova Pra’. Chi entrerà alla barriera di Genova ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7, verso Serravalle/Milano e potrà uscire a Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, o a Genova est sulla A12 Genova-Sestri Levante;

-dalle 23:00 di venerdì 31 marzo alle 6:00 di sabato 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, si potrà rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Aeroporto.

Si precisa che nelle suddette notti verranno chiuse anche le piazzole di sosta situate all’interno dei tratti e disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli.