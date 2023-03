Genova – Ricerche in corso per ritrovare Mariam, una ragazza di 17 anni che non rientra a casa da ieri. I genitori, preoccupatissimi, hanno lanciato un appello sui social per ritrovare la figlia scomparsa ieri.

L’ultima volta che i genitori hanno visto Mariam era ieri mattina, intorno alle 8, quando l’hanno accompagnata a scuola, all’Odero di Sestri Ponente.

La ragazza è scesa dall’auto ed ha salutato ma non è entrata in classe e non si è poi presentata a casa.

I genitori hanno scoperto la sua assenza a scuola tramite una App dell’Istituto scolastico che segnala ai genitori quando i figli non partecipano alle lezioni.

La mamma ha chiamato ripetutamente il cellulare che ora risulta spento.

Il nome della ragazza è Mariam ma si fa chiamare Mary o Miry.

Al momento della scomparsa vestiva di scuro e aveva una giacca nera con inserti in pelliccia e una sciarpa grigio chiaro.

Se qualcuno dovesse incontrarla o sapere dove si trova è invitato a chiamare subito il 112 e se si trova per strada, attenda la risposta seguendo la giovane per non perderla di vista.