Vallebona (Imperia) – Stava lavorando in un terreno quando è caduto per cause ancora da accertare riportando diverse fratture ed una sospetta lesione spinale. E’ stato trasportato in elicottero in ospedale il 43enne ferito questa mattina a Vallebona, nell’imperiese.

L’uomo è precipitato per diversi metri cadendo di schiena sul terreno e per questo motivo il personale paramedico del 118, giunto con l’ambulanza della Croce Verde Intemelia, ha deciso di contattare l’elicottero per un trasporto urgente.

L’uomo è stato stabilizzato in una barella spinale, che evita possibili traumi, e poi elitrasportato dall’elicottero Grifo.

Le sue condizioni sarebbero fortunatamente meno gravi di quanto temuto in un primo momento.