Genova – Di lui si era occupata anche la trasmission Rai Chi l’ha visto e proprio una segnalazione di un passante ha permesso di ritrovare il 40enne misteriosamente scomparso da casa mercoledì scorso..

Ieri mattina un passante ha segnalato al 112 la presenza di un uomo che mostrava il tatuaggio su una mano mostrato proprio nella trasmissione Chi l’ha visto per poterlo identificare facilmente. Un tatuaggio vistoso che ha permesso di individuare con ben pochi dubbi l’uomo.

Gli agenti sono accorsi in piazza Livraghi, nel quartiere di Bolzaneto e hanno trovato il 40enne seduto su una panchina col capo ripiegato, in evidente stato confusionale. Dopo essersi avvicinati hanno verificato la presenza del tatuaggio sulla mano dell’uomo, identico a quello indicato nella trasmissione tv.

Con molto tatto gli operatori gli hanno chiesto informazioni sulla sua salute e lo hanno poi identificato tramite documento.

Il 40enne, che si era allontanato da casa privo di telefono, ha dichiarato di non saper più ritrovare la propria abitazione.

L’uomo non ha voluto essere trasportato in ambulanza, accettando invece di essere portato in ospedale dai poliziotti con i quali aveva ormai instaurato un rapporto di fiducia.

Durante il trasporto gli agenti hanno avvisato la madre consentendole così di riabbracciare il figlio, prima che venisse ricoverato.