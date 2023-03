Genova – Ancora cassonetti e motorini in fiamme, nella notta appena trascorsa, e questa volta nella zona di via Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese.

Intorno alle 2 della scorsa notte alcuni cassonetti hanno preso fuoco, molto probabilmente per l’opera di qualche piromane e le fiamme si sono velocemente estese anche ad alcuni motorini e scooter parcheggiati nelle vicinanze.

Sono stati i residenti, risvegliati dal forte odore di bruciato, a far scattare l’allarme con le chiamate al 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica e le prime verifiche per accertare l’origine dell’incendio.

Nelle prossime ore verranno analizzate anche le riprese video di alcune telecamere presenti nella zona.