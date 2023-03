Genova – Arriverà nei prossimi giorni all’ospedale Gaslini il piccolo Marco, 10 anni, di Villafranca, in provincia di Verona, per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che potrebbe migliorare la sua vita resa complicata da una malattia rara che ne impedisce il normale sviluppo.

Marco è stato salutato venerdì dai suoi compagni di scuola e per coronare un suo grande sogno la Polizia di Stato lo ha fatto scortare dalla Lamborghini Houracane con la livrea delle forze dell’ordine.

Insieme alla Lamborghini l’auto di Marco è stata scortata anche da due poliziotti in moto e seguito da un camion dei Vigili del Fuoco con la squadra al completo.

Il piccolo Marco è infatti un appassionato delle auto e moto della Polizia di Stato e delle divise.

Un saluto speciale per il bambino che resterà lontano dalla scuola e dai suoi compagni a causa della trasferta a Genova, per curarsi al Gaslini.