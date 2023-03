Genova – Ha salutato un gruppo di ragazze che passeggiava nei giardini vicino alla Fiumara ma è stato affrontato da un ragazzo che lo ha colpito al viso con un pugno. Un ragazzo disabile di 20 anni è stato malmenato da un 16enne che si è arrabbiato per il suo gesto di saluto rivolto alle ragazze.

Forse per un equivoco o per una qualche forma di “gelosia” il minorenne si è avvicinato al ragazzo disabile e senza nemmeno dargli il tempo di chiarire gli ha sferrato un pugno sul naso che lo ha fatto sanguinare.

Il ragazzo ha contattato il padre che ha subito chiamato la polizia e in breve, alla Fiumara, è arrivata una volante.

Padre e figlio sono stati invitati a fare un giro sull’auto della polizia per cercare se, tra le persone presenti in zona, riconoscessero qualcuno del gruppo e così è stato. Poco lontano dal luogo dell’aggressione il ragazzo ferito ha riconosciuto il suo aggressore ed una delle ragazze che aveva salutato suscitando la reazione inqualificabile.

Gli agenti hanno fermato il presunto aggressore e subito è nato un diverbio cui ha partecipato anche la ragazza, una 19enne con precedenti per spaccio.

I due sono stati identificati e denunciati per l’aggressione ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Ora dovranno chiarire perché il gesto di saluto ha scatenato la rabbia del 16enne al punto da spingerlo a colpire la vittima.

Solo qualche giorno fa un ragazzo era stato colpito al petto con un cacciavite a seguito di una aggressione di altri due giovani che frequentano i giardini.

Da diverso tempo i residenti della zona e chi lavora alla Fiumara chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine per la pessima frequentazione dei giardini e le frequenti risse.