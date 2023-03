Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera, intorno alle 19, in un incidente stradale avvenuto sulla statale Aurelia, a Vesima.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate con un forte impatto e, ad avere la peggio, è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella insieme al passeggero, finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Rossa e di Ponente Soccorso e i due sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale.

Il conducente del veicolo a due ruote ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha raccolto gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.