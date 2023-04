Mignanego (Genova) – Una lite tra vicini di casa per futili motivi ed uno spintone che fa cadere a terra una donna che batte la testa e rischia conseguenze gravissime. E’ il bilancio di una lite avvenuta ieri in frazione Vetrerie, nel comune di Mignanego, in val Polcevera.

Per questioni ora oggetto di indagini, il gruppo di persone ha iniziato una lite animata che ben presto è degenerata tra spintoni, urla e zuffe.

A farne le spese una donna che è caduta all’indietro colpendo con la testa il terreno o forse uno scalino e perdendo i sensi con una profonda ferita.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i carabinieri. La donna è stata stabilizzata e poi trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino mentre i militari identificano i presenti e raccoglievano elementi per le indagini.