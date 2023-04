Genova – Ennesima rissa fuori da un locale nel centro cittadino, questa volta è avvenuto in via D’Annunzio dove le forze dell’ordine sono intervenute per sedare una lite degenerata anche a causa di qualche bicchiere di troppo.

La rissa è avvenuta poco prima delle 5 e a avere la peggio è stato un giovane di origini ecuadoriane che è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure del caso.

Fermato l’aggressore che è si è rifiutato di fornire le sue generalità ed è stato trasferito in Questura per l’identificazione e la denuncia.

In corso le indagini per chiarire le cause della lite e se alla rissa abbiano partecipato altre persone fuggite all’arrivo delle forze dell’ordine.