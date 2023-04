Megli (Genova) – Tutto pronto a Megli per la “Sagra delle focaccette”, giunta alla cinquantunesima edizione, che prende il via il 10 aprile (lunedì di Pasquetta) per proseguire sabato 15 aprile fino a culminare domenica 16 aprile, con la solennità patronale di Nostra Signora delle Grazie.

Oltre ad assistere alle celebrazioni religiose, sarà questa l’occasione per gustare una delle più prelibate specialità gastronomiche della tradizione recchelina: le focaccette al formaggio, che domenica 16 aprile saranno distribuite anche gratuitamente dalle ore 15.30 alle ore 18.

Tra gli appuntamenti collaterali è in programma la pesca di beneficenza, il super Megli Tombolone, la “Carica dei 101”, marcia non competitiva riservata ai bambini, e la quarantesima edizione della “Marcia delle focaccette” – “Memorial Don Lupo” (sabato 15 aprile). Con il patrocinio della “Città di Recco”.

Previsto anche un servizio navetta gratuito, nei giorni di lunedì e domenica pomeriggio, con partenza dalla zona taxi in centro a Recco per raggiungere Megli, dalle ore 14.30 alle 18. “Ogni edizione è caratterizzata da una straordinaria presenza di pubblico che fa onore a una delle nostre specialità gastronomiche. La sagra di Megli è il primo appuntamento dell’anno e racchiude la storia del territorio. Un ringraziamento particolare va ai volontari che nel corso del tempo hanno contribuito a portare avanti le nostre tradizioni condividendole con le nuove generazioni” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile.