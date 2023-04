Santa Margherita Ligure (Genova) – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito nel crollo, avvenuto intorno a mezzogiorno, di una gru per edilizia installata accanto ad una villetta in via Fortunato Costa.

La struttura, forse per il cedimento del terreno, si è abbattuta sulla costruzione ma fortunatamente al momento del crollo il cantiere era deserto e non si sono registrati feriti.

Il crollo ha però richiamato l’attenzione del vicinato che ha subito chiamato i soccorsi temendo una tragedia.

I vigili del fuoco sono accorsi insieme alle forze dell’ordine e all’ambulanza ma fortunatamente non è stato necessario soccorrere nessuno.

I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza la gru consentendo i primi accertamenti delle forze dell’ordine.

Indagine in corso per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e per capire come abbia fatto la gru a cadere.