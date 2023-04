Genova – La partita non è nemmeno iniziata e già si registrano scontri tra tifosi della Sampdoria e della Cremonese. Una cinquantina di teppisti mascherati da supporter delle rispettive squadre si sono incontrati e scontrati in via Bobbio, a Staglieno, per futili motivi.

I tifosi hanno iniziato una rissa senza esclusione di colpi armati di bastoni e oggetti raccolti per strada ed hanno iniziato a colpirsi in un seguire di aggressioni e fughe e nuovi assalti.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine stipendiate ad ogni partita di pallone per garantire la sicurezza e tenere a bada persone che dovrebbero andare allo stadio solo per “passare il tempo” e “divertirsi in compagnia”.

Molti i danni anche a scooter e auto parcheggiate e un tifoso proveniente da Cremona ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

Mancano diverse ore all’incontro e il timore di forze dell’ordine e residenti di Marassi e zone vicine allo stadio è che gli scontri possano fare da miccia per ben altri episodio di violenza, dentro e fuori allo stadio.

Ancora una volta le proteste di chi vive e lavora vicino allo Stadio per chiedere che il quartiere non debba pagare il prezzo del “divertimento” di una parte sempre più esigua di genovesi.