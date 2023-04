Genova – E’ morto per le gravi ferite riportate nell’impatto contro un albero l’appassionato di mountain bike vittima di un incidente su uno dei sentieri di Masone, nell’entroterra genovese.

L’uomo, 42 anni, stava effettuando una escursione con alcuni amici quando, lungo un sentiero scosceso, ha perso il controllo della bici schiantandosi contro un albero.

Casco e misure di protezione non gli hanno evitato ferite terribili che ne hanno causato la morte. L’arrivo dei soccorsi, compreso l’elicottero dei vigili del fuoco Drago, non è stato sufficiente a salvare la vita all’appassionato di mountain bike che è morto prima di arrivare in ospedale.

L’ennesimo incidente sui sentieri della Liguria, con appassionati sempre più numerosi e sentieri sempre più frequentati, scatena le consuete polemiche sulla necessità di limitare ad alcune piste e sentieri l’esercizio di discipline che possono diventare estreme se praticate in sentieri molto ripidi e privi delle necessarie protezioni anti caduta.

Inoltre l’attività dei biker “collide” sempre più spesso con quella dei camminatori – numericamente molto più abbondanti – che spesso vengono disturbati mentre passeggiano lungo i sentieri.

Si sente l’esigenza di separare le attività destinando alcuni sentieri alle bici ma escludendo la possibilità di sfrecciare su sentieri frequentati da persone a piedi.