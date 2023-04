Un veloce peggioramento è previsto per la giornata di domani, giovedì 13 aprile con le previsioni meteo Arpal che annunciano tempo perturbato con precipitazioni diffuse dalla notte sul Centro-Levante con cumulate significative sulle zone interne della Liguria di centro e localmente sul genovese e sul Tigullio anche a carattere temporalesco.

Bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione ma con possibili grandinate e repentini colpi di vento; fenomeni in esaurimento da metà pomeriggio

Possibile anche il ritorno della neve con deboli precipitazioni nevose sulla zona dell’entroterra della Liguria di centro e quota neve in calo fino a 1000-1200 metri.

Dal mattino ingresso di venti settentrionali forti e rafficati su B e rilievi di DE.

Da metà giornata mare molto mosso per onda lunga di libeccio