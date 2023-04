Crocefieschi (Genova) – Questa mattina, lungo la strada provinciale 9, un’auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica e anche i vigili del fuoco, i quali hanno estratto l’unico conducente dalle lamiere.

L’uomo sarebbe rimasto miracolosamente illeso.