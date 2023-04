Busalla (Genova) – Auto e Tir in coda, a passo d’uomo, sull’autostrada A7 Genova – Milano tra i caselli di Busalla e Ronco Scrivia, in direzione Milano, per lavori. Il cantiere per la manutenzione di una galleria dove si lavora ormai dallo scorso anno obbliga allo scambio di carreggiata e si procede con una sola corsia verso mare ed una verso nord.

Pesanti i disagi per chi viaggia e chi lavora sui mezzi di trasporto. In serata la situazione potrebbe peggiorare per l’afflusso di turisti per il fine settimana.