Megli (Genova) – Dopo il successo dell””anteprima” di Pasqua e Pasquetta, torna la tradizionale “Sagra delle focaccette”, giunta alla cinquantunesima edizione.

Oggi, sabato 15 aprile e domenica 16 aprile, in occasione della solennità patronale di Nostra Signora delle Grazie, nuova distribuzione in piazza delle gustose focaccette al formaggio.

La distribuzione gratuita delle focaccette inizierà alle 15.30 per terminare alle ore 18.