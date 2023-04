Genova – Iren Acqua a caccia di “perdite occulte” nella rete di distribuzione idrica e giovedì 20 aprile alcune zone di Oregina potrebbero rimanere senza acqua.

E’ la stessa azienda a comunicare che, a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica, connessi dalle ore 08.30 alle 17.00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie di Genova:

• Via Bartolomeo Bianco dal civ 2 al civ 2b

• Via dei Cinque Santi dal civ 16 al civ 46

• Via Napoli per i numeri pari dal civ 30 al civ 80We per i dispari dal civ5 al civ

67

Si verificheranno, inoltre, abbassamenti della pressione idrica che, in alcuni casi, potranno

creare disservizi ai piani più alti degli stabili, alle utenze allacciate nelle seguenti vie del

comune di Genova:

• Via Bari

• Via Brindisi

• Via Giuseppe Maria Saporiti (dal civ 4 al 16)

• Via Napoli (dal civ 2 al civ 30 per i numeri pari e dal 7 al 23 per i numeri dispari)

• Via Francesco Sivori (dal civ 2 al civ 11)

• Passo Almeria (dal civ 3)

• Corso Ugo Bassi (dal civ 54 al 58)

• Corso Dogali (dal civ 5 al 17)

• Via Paride Salvago

• Via Bernardo Strozzi (sino al civ 11)

• Via Lorenzo Costa (civ 2 4 6)

• Scalinata Acinelli

• Giardini Mario Dino Rossi

• Corso Paganini (dal civ 23 al 39)

• Corso Firenze (dal civ 2 al 93)

• Salita di Granarolo (sino al civ 40)

• Salita San Rocco (dal civ 22 al 36)

• Via Talamone

• Via della Giuseppina

• Largo San Francesco da Paola

• Via Bologna (dal 41 al 54)

• Via Lugo

• Piazzale Isidoro Pestarino

• Via Carlo Giordana

• Giardini Natalino Otto

Sempre Iren Acqua segnala che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente