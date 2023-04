Camogli (Genova) – Stavano tornando a casa percorrendo il sentiero che collega San Rocco con San Fruttuoso quando sono stati sopresi dal buio e dalla pioggia che li ha infreddoliti sino a renderli incapaci di procedere oltre. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per due escursionisti in difficoltà sul Monte di Portofino.

I due, stanchi e provati per il lungo e difficile sentiero, si sono attardati calcolando male i tempi e il tramonto del sole è arrivato prima che fossero arrivati a destinazione.

Nel buio hanno cercato di procedere ancora ma poi, la pioggia li ha investiti e il freddo si è fatto insopportabile ed hanno chiamato i soccorsi.

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti scendendo lungo il sentiero con torce e materiale di emergenza e li hanno rintracciati grazie alle informazioni fornite.

I due sono stati soccorsi e rifocillati e poi accompagnati in albergo.