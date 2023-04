Genova – Un giovane di 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola, nel pomeriggio di oggi, in via Polleri, dietro a piazza della Nunziata.

Testimoni raccontano di aver sentito un urlo seguito da un colpo di pistola. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha soccorso il giovane che giaceva a terra in condizioni ormai disperate. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia.

Niente da fare per il ragazzo, morto per le lesioni provocate dal proiettile esploso a breve distanza. Sembra che i due abbiano avuto un violento diverbio prima del colpo di pistola.

Una pistola, probabilmente l’arma del delitto, è stata trovata sotto un’auto parcheggiata in piazza Bandiera. L’assassino ha invece cercato rifugio nella vicina chiesa dell’Annunziata, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Rilievi sono in corso per stabilire la dinamica.

S