Genova – Sembra escluso il movente “politico” nell’omicidio avvenuto ieri sera, poco dopo le 18, in via Polleri, in cui ha perso la vita Manuel Di Palo, 37 anni, militante di estrema destra, colpito a morte da Filippo Giribaldi, 43 anni, camallo del porto di Genova e noto alla cronaca per aver guidato diverse manifestazioni di piazza del movimento No Vax “Libera Piazza” contro i vaccini, le mascherine e l’obbligo del green pass.

Le indagini sull’omicidio, con un colpo di pistola calibro 22 al petto, sono ancora in corso e sino a tardi, ieri sera, le forze dell’ordine ed il magistrato che segue il caso sono rimasti nella zona di via Polleri esaminando diversi reperti ed effettuando una ricostruzione di quanto avvenuto.

La lite tra i due potrebbe essere iniziata non lontano dal luogo dell’agguato mortale ma la scena clou si è svolta in pieno giorno in una strada che collega il centro storico e la zona del Porto Antico e dell’Acquario di Genova con l’elegante quartiere di Castelletto.

Testimoni avrebbero visto i due inseguirsi sino a via Polleri dove Flippo Giribaldi – che indossava guanti da lavoro – avrebbe estratto una piccola pistola ed esploso a breve distanza il proiettile mortale.

Manuel Di Palo si è accasciato a terra in condizioni disperate, dopo aver gridato “non farlo”.

Giribaldi avrebbe lanciato la pistola sotto un’auto in sosta in piazza Bandiera e si è rifugiato in chiesa, nella basilica dell’Annunziata, dove ha chiesto al custode di chiamare la polizia ammettendo di aver ucciso un uomo.

Vittima e carnefice sono noti alla cronaca. Il 37enne ucciso era stato condannato nel 2020 per un’aggressione ad un militante antifascista che attaccava manifesti vicino ad una sede di una associazione vicina all’ultra destra mentre Giribaldi era uno dei “portavoce” del movimento No Vax “Libera Piazza” che negli anni della pandemia organizzava proteste di piazza contro i provvedimenti presi per garantire la salute pubblica e contro green pass, mascherine e vaccini.

(nella foto il presunto omicida Filippo Giribaldi durante una manifestazione No Vax)