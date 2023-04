Finale Ligure (Savona) – Erano diretti all’ospedale San Martino di Genova per la nascita del primogenito ma una coppia di genitori imperiesi ha dovuto cambiare programma e il piccolo è nato in una piazzola di sosta dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

I neo genitori erano in viaggio con tutto l’occorrente per una breve sosta nel capoluogo ligure dove era programmato il parto ma il bambino ha scelto di nascere prima del tempo e mamma e papà si sono trovati ad affrontare il parto in macchina, guidati al telefono da un medico del 118.

Le doglie sono arrivate all’altezza di Finale Ligure e la mamma ha comunicato al marito che le contrazioni difficilmente avrebbero lasciato ai due il tempo di arrivare a Genova. Cosi la coppia si è fermata in una piazzola e il padre ha chiamato il 118 comunicando la situazione.

Troppo tardi anche per un trasporto veloce in ambulanza o in elicottero e così si è deciso di affrontare il parto direttamente dentro la vettura.

Grazie alla professionalità del personale del 118 e al sangue freddo di mamma e papà, il piccolo è nato mentre sul posto arrivava l’ambulanza.

Mamme e figlio sono stati così accompagnati all’ospedale Sa Paolo di Savona per i controlli di rito ma il piccolo sembra godere di ottima salute come la mamma.