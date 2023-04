Genova – Lo cercavano dal 2019 e si nascondeva nel capoluogo ligure da chissà quanto tempo. I carabinieri hanno arrestato Pasquale Bonavota, esponente di spicco della Ndrangheta calabrese e inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del “Programma Speciale di Ricerca” del Ministero dell’Interno.

Sulle sue tracce il Tribunale di Catanzaro che aveva emesso un’ordinanza cautelare nell’ambito di indagini per partecipazione ad associazione mafiosa.

Pasquale Bonavota avrebbe avuto, secondo gli inquirenti, un ruolo di promotore della cosca Bonavota, della ‘Ndrangheta di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia.

Pasquale Bonavota è stato intercettato dai carabinieri nella zona di via San Lorenzo dove stava passeggiando come fosse un turista.

Alla richiesta dei documenti per un normale controllo, l’uomo ha esibito una carta di identità falsa ma i militari erano già sulle sue tracce e lo hanno fermato.