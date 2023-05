Casella (Genova) – Il trenino di Casella è già ripartito per il percorso Manin – Campi ma il 10 giugno prossimo, ripartirà sull’intera tratta da piazza Manin, a Genova, al borgo di Casella.

Per l’occasione è prevista una giornata di festa nelle località toccate dallo storico convoglio nato nel 1929.

I comuni di Sant’Olcese, Serra Riccò e Casella saranno animati da eventi e appuntamenti per valorizzare e far conoscere sempre di più le bellezze delle valli e le eccellenze del territorio.

E proprio per celebrare le produzioni tradizionali, a Sant’Olcese verrà preparato il salame più lungo del mondo, mentre Casella, ultima fermata del trenino, sarà allestito una vera a propria expo dedicata alle tre valli in cui si snoda il percorso dal trenino, Val Bisagno, Valpolcevera e Valle Scrivia, per permettere a tutti di andare alla scoperta delle opportunità turistiche offerte da questi luoghi.

Oltre a questo, tutti i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio una box di prodotti tipici del territorio.

Da domenica 30 aprile, il servizio del trenino di Casella è tornato a essere effettuato sulla tratta Manin-Campi e con il bus sostitutivo da Campi a Casella grazie alla conclusione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della prima parte del tracciato.

Si tratta di interventi necessari dopo gli smottamenti che si sono verificati lo scorso anno e che hanno portato alla chiusura della ferrovia per consentire la messa in sicurezza. I lavori sono invece in corso sulla tratta da Campi a Casella, e saranno conclusi entro il 10 giugno prossimo.