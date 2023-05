Genova – Continuano gli avvistamenti della balena megattera che da giorni staziona al largo della zona tra Savona e il ponente genovese. I filmati mostrano un cetaceo apparentemente in buona salute, che salta fuori dall’acqua con balzi spettacolari ricadendo fragorosamente in mare.

La balena colpisce anche la superficie del mare con la grossa coda e alterna immersioni con periodi a pelo d’acqua per la gioia di molte (troppe) imbarcazioni che si avvicinano pericolosamente al cetaceo che, come tutti gli animali selvatici, non gradisce la presenza costante di rumori e persone schiamazzanti.

L’appello, come sempre, è quello di rispettare l’animale e quando lo si incrocia in mare, di lasciarsi avvicinare da lui invece che puntare verso il punto dove si trova in quel momento.

La balena Megattera è in grado di immergersi a profondità elevate e, se disturbata, può decidere di allontanarsi senza farsi più vedere anche per 30/40 minuti.

Molto meglio avvicinarsi lentamente e lasciare che sia lei a “curiosare”. Ancor meglio si dovrebbe affidare l’avvistamento a professionisti in grado di accompagnare le persona al whale watching, l’osservazione delle balene, con le dovute e necessarie precauzioni.