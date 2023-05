Genova – In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, il maxischermo della Regione in piazza De Ferrari si illumina dei colori dell’organizzazione internazionale per ricordare l’anniversario della nascita del suo fondatore, Henry Dunant, e omaggiare il lavoro svolto in tutto il mondo dai suoi 14 milioni di operatori, di cui oltre 150mila in Italia

“Oggi ricordiamo la missione di un’organizzazione simbolo universale di generosità e volontà di dedicarsi all’aiuto del prossimo”. Così il presidente della Regione Liguria