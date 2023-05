Genova – Si è conclusa negli spazi del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l’edizione 2023 dei Campionati di Robotica, promossi dal ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata da Scuola di Robotica in collaborazione con associazioni ed enti del territorio ligure, con l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere la potenzialità della robotica, con particolare riferimento alle discipline Steam (sigla inglese che indica le materie matematiche, tecniche e scientifiche).

Un appuntamento, quello con i Campionati di Robotica, che si propone di avvicinare sempre più i giovani alle Steam, un obiettivo che nella nostra regione è portato avanti ormai da anni dal Progetto Scuola Digitale Liguria e da Liguria Digitale, entrambi partner e organizzatori con Scuola di Robotica, della manifestazione che, fin dalle sue fasi iniziali, ha visto coinvolti 369 studenti, in rappresentanza di 65 scuole di ogni parte d’Italia.

Il tema di questa quinta edizione era “La robotica al servizio del patrimonio culturale” e i progetti sviluppati dalle 30 squadre di studentesse e studenti della scuola secondaria di II grado sono stati chiamati a creare prototipi di robot dedicati alla tutela, alla valorizzazione e all’accessibilità del patrimonio culturale e artistico del paese.

Tre le categorie in gara: nella “Categoria A – Monitoraggio e preservazione” la vittoria è andata al Team “Ardubini” dell’Isis Gramsci-Keynes di Prato. A prevalere invece nella “Categoria B – Valorizzazione” è stata l’idea del team “Pygmalione” del liceo scientifico A. Scacchi di Bari. È stato invece il progetto del Team “Blackhole” dell’ISS Alessandro Volta di Borgonovo, in provincia di Piacenza, a convincere i giudici nella “Categoria C – Accessibilità”.

Inoltre, grazie all’azione tematica “STEAM-UP alle ragazze” del progetto Scuola Digitale Liguria la giuria ha deciso di conferire una menzione speciale al team “Tech Museum VT” dell’ISS Verona-Trento della città di Messina per aver rappresentato, con un team tutto al femminile, “la potenza creativa, digitale e innovatrice delle ragazze nelle discipline STEAM”.

«La presenza sul nostro territorio di eccellenze nazionali e internazionali in campo tecnologico rende la Liguria il luogo ideale per ospitare i Campionati di Robotica – spiega l’assessore regionale alla Scuola, Università e Politiche Giovanili – Grazie a questa competizione la robotica diventa un vero e proprio strumento didattico capace di favorire l’apprendimento e ampliare le competenze dei nostri studenti. I Campionati promuovono anche la collaborazione tra i ragazzi che in questo modo sono già introdotti nelle dinamiche del mondo del lavoro e in particolare delle attività Steam, dove sempre più spesso i risultati ottenuti sono il frutto di un importante gioco di squadra».

«È con grande gioia che accogliamo i campionati di robotica – dichiara la direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci – Sono per noi non solo un’occasione di gioia, di partecipazione, di arricchimento, ma anche uno stimolo continuo a essere attenti e aperti ai nuovi linguaggi. Un’istituzione culturale ha il dovere di essere sempre in ascolto del presente e questa sicuramente è un’ottima occasione».