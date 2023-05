Genova – Non ce l’ha fatta l’uomo travolto sulle strisce pedonali in corso Podestà a Carignano. Il pensionato di 73 anni è deceduto all’ospedale San Martino dove era ricoverato dallo scorso 8 maggio per le gravi ferite riportate nell’impatto con una vettura che lo ha investito.

Si aggrava quindi la posizione del conducente del veicolo che avrebbe raccontato di essere stato abbagliato dai raggi del sole senza riuscire a vedere la persona che stava attraversando. Per lui potrebbe ora scattare l’ipotesi di accusa di omicidio stradale.

Intanto si allunga la triste sequenza di pedoni morti sulle strade genovesi mentre attraversavano la strada.