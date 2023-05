Ancora tempo instabile sulla Liguria, con possibili piovaschi e temporali su gran parte della regione.

Condizioni di instabilità che dovrebbero persistere anche nei prossimi giorni.

Queste , nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 12 maggio 2023

Tra la notte e la mattinata formazione di alcuni nuclei di matrice marittima sul Golfo, con possibili estensioni alla costa centro-orientale della regione. Qualche pioggia anche sull’Imperiese, parzialmente nuvoloso, ma asciutto altrove. Nel pomeriggio migliora lungo la fascia costiera, instabilità marcata nelle aree interne e montuose; in serata non si esclude un ricoinvolgimento del settore centrale costiero, mentre in Appennino i fenomeni tenderanno ad attenuarsi.

Venti: Deboli o moderati da sud-est a levante, variabili a ponente, rinforzi nelle situazioni temporalesche.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min +13/16°C, max +17/20°C

Interno: min: +6/11°C , max 13/16°C