Cairo Montenotte (Savona) – Incidente mortale, la scorsa notte, sulla strada statale 29. Intorno alle 3 un’auto con a bordo tre persone si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro un guard rail sulla strada per il colle di Cadibona.

Nell’impatto è morto un giovane di 30 anni e gli altri due occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i feriti dalle lamiere contorte.

Le ambulanze hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti in ospedale mentre sul posto le forze dell’ordine avviavano le prima indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri veicoli.