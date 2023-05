Moneglia (Genova) – Vigili del fuoco ancora al lavoro tra le macerie del crollo, avvenuto ieri sera, di parte dell’hotel Maggione. Intorno alle 21,30 è scattato l’allarme con numerose chiamate al centralino del 118 per il boato che si è sentito in tutta la zona.

Una parte della struttura è collassata sollevando una nuvola di polvere ma, soprattutto, con una caduta di detriti.

Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono giunte sul posto da Chiavari e hanno subito iniziato a verificare se tra le macerie fossero imprigionate delle persone. La struttura è chiusa ma non si può escludere che venisse usata come ricovero da sbandati.

Le ricerche proseguono anche questa mattina mentre si attendono le verifiche su una grossa impalcatura che resta in bilico su un palazzo vicino e potrebbe cedere causando altri danni.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale.