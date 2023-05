Cairo Montenotte (Savona) – Funerali questo pomeriggio, alle 15, alla chiesa di San Lorenzo per Elia Rossi, il ragazzo di 26 anni deceduto nella notte tra venerdì e sabato in un terribile incidente stradale avvenuto sulla variante per Vispa.

Grande la commozione per la terribile morte del ragazzo e incredulità per la dinamica di quanto avvenuto, con il guard rail che avrebbe dovuto salvare la vita dell’automobilista e che invece ne ha causato la morte.

Parenti e amici si riuniranno per l’ultimo saluto al ragazzo morto in circostanze ancora da chiarire mentre tornava da una serata in discoteca con amici.

Con lui, sull’auto, due amici che sono ancora ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Intanto proseguono le indagini sul terribile impatto contro il guard rail che si sarebbe rotto penetrando nell’abitacolo dell’auto uccidendo sul colpo il ragazzo. Una dinamica simile a quella avvenuta anche in un incidente avvenuto ieri a Pivazzano, nello spezzino dove fortunatamente, però, il guard rail ha attraversato per intero la vettura senza colpire gli occupanti. Due incidenti simili in pochi giorni che dovrebbero far scattare controlli sulla sicurezza.