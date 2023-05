La Spezia – Alcune zone della città sono da qualche ora senza alimentazione elettrica a causa di un problema occorso alle linee Enel. Il personale dell’azienda sta operando per competenza al fine di garantire la ripresa dell’erogazione della corrente nel più breve tempo possibile.

Il Comune della Spezia informa di essere stato avvisato da Enel che ha disposto un intervento temporaneo per stendere, attraverso Piazza Europa, un cavo di by pass che collegherà due sottostazioni.

Entro qualche ora questo garantirà la riattivazione della rete elettrica nella zona di città che in questo momento è senza alimentazione. Il personale tecnico del Comune si è immediatamente attivato e sta collaborando con Enel al fine di realizzare nel minor tempo possibile il bypass. Per fare ciò parte di Piazza Europa dovrà essere temporaneamente interdetta al transito compreso il lato di strada che unisce via XXIV Maggio a Via Veneto sita tra la Piazza e i portici dell’ Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione garantendo il supporto necessario all’azienda Enel.