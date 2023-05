Albenga (Savona) – Ha riportato diverse ustioni in varie parti del corpo la piccola di 3 anni investita questa mattina, intorno all’ora di pranzo, da una pentola d’acqua bollente che si è rovesciata in cucina.

I genitori, terrorizzati, hanno chiamato il 118 e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la piccola è stata trasportata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure ma le sue condizioni mediche potrebbero spingere i dottori che la stanno seguendo a disporre il trasferimento nell’ospedale Gaslini di Genova.

Indagini intanto, in casa della piccola, per capire come sia avvenuto l’incidente domestico che, purtroppo, è piuttosto frequente tra gli infortuni dei bambini più piccoli.