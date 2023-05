Rapallo (Genova) – La mattinata sulle autostrade liguri si è aperta prima delle 8 con un tamponamento che ha coinvolto due veicoli, fortunatamente senza ferire nessuno dei passeggeri.

Il fatto si è verificato lungo la A12 nei pressi del casello autostradale di Rapallo, che è stato momentaneamente chiuso per permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di rimettere in sicurezza l’area coinvolta e di rimuovere i veicoli.

Dopo le ore 8 il casello è stato riaperto, ma nel frattempo si sono create numerose code.

Infine, si segnalano code anche in A26 tra Masone e Genova Voltri: 3 km in direzione nord e 1 in direzione sud.