Genova – Proseguono i corsi formativi dedicati alle buone pratiche per diventare un “Super Compostatore” nei municipi del comune di Genova. I corsi riprendono oggi giovedì 18 maggio nel Municipio I Centro Est, alle ore 18, presso Casa Gavoglio – La Casa nel Parco in via del Lagaccio 41.

I corsi AMIU vedono la collaborazione della cooperativa Erica e sono tenuti da maestri compostatori, a cui possono partecipare gratuitamente tutti i genovesi.

Il successivo appuntamento per diventare “Super Compostatore” si svolgerà il 25 maggio alle 18 in Valpolcevera, nella Sede Municipale in via Costantino Reta 3.

Il corso ha la durata di circa un’ora e mezza e permette ai partecipanti di ottenere l’attestato di partecipazione e poter così ritirare una delle compostiere messe a disposizione da AMIU.

La diffusione del compostaggio domestico rappresenta uno degli obiettivi del Piano regionale ed è un’azione orientata a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, sottraendoli alle successive fasi di gestione di questo tipo di rifiuto: dal conferimento nei cassonetti fino all’invio ai biodigestori. Inoltre la riduzione dei rifiuti organici, che sono oltre il 30% del totale dei rifiuti urbani, permette di diminuire il costo per il loro smaltimento.

Il compostaggio è un ottimo esempio di economia circolare, un processo che imita la natura e può essere riprodotto anche in città. È il sistema più sostenibile per riciclare i rifiuti organici che produciamo ogni giorno nelle nostre case, come gli scarti alimentari o rifiuti verdi provenienti da balconi o giardini.

Non è da sottovalutare, inoltre, il vantaggio economico generale: non solo per AMIU che riduce il costo di conferimento agli impianti, ma anche per gli utenti; ad esempio a Genova, al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico il Comune ha deliberato una riduzione della TARI per le famiglie che lo praticano nel proprio giardino, orto o terrazzo (15 euro nel caso di famiglie di almeno due componenti e 10 euro nel caso di un single) e nel capoluogo ligure sono 2.025 le utenze che la ottengono.

Per questo progetto AMIU ha ottenuto un finanziamento di Città Metropolitana (DGR 989 11/10/21) e un contributo economico per l’acquisto di compostiere e l’organizzazione corsi.

La compostiera a disposizione, in comodato gratuito, dei “Super Compostatori” è da 300 litri in plastica riciclata (dimensioni cm l 655 h 825 p 655) ed è imballata in confezione di cartone, adatta al bagagliaio delle più comuni utilitarie. Le modalità di distribuzione e ritiro saranno comunicate di volta in volta ai partecipanti a seconda degli accordi presi con i singoli comuni.

MODALITA’ DI ADESIONE:

-Per chi volesse aderire al corso del 18 maggio può prenotare verificando la disponibilità dei posti a disposizione nel proprio Municipio inviando una mail a: lacasanelparcoets@gmail.com oppure chiedere informazioni inviando un messaggio al numero WhatsApp 347 3008870.

-Per le iscrizioni al corso del 25 maggio può contattare la Segreteria Organi Istituzionali al numero 010 5579600 altrimenti inviare una mail: municipio5manifestazioni@comune.genova.it