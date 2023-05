Genova – insulti e minacce rivolti contro il professor Bassetti nella sede della Clinica di Malattie infettive che il virologo dirige.

L’episodio è stato confermato dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino che ha denunciato quanto avvenuto alle forze dell’ordine ed ha avviato anche una indagine interna per scoprire cosa è successo e se il sistema di sicurezza dell’ospedale ha o meno ripreso i responsabili.

Dall’inizio della pandemia il professor Bassetti è vittima degli attacchi e delle minacce dei No Vax e molti di loro sono già finiti a processo per intemperanze sui social e per aver minacciato Bassetti per le sue posizioni pro vaccino e contro le fake news diffuse per spaventare la gente.