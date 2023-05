Sestri Levante (Genova) – E’ stata ferita all’addome da alcuni colpi di pistola esplosi contro il suo camper Maura Cavallero, 58 anni, nota imprenditrice di Sestri Levante. La donna, insieme al marito era in vacanza in Corsica e si stava dedicando alla sua passione: il campeggio “libero”.

Il mezzo era posizionato in una zona isolata e senza strutture ricettive nella zona e ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro il veicolo ferendo in modo grave la donna.

Subito soccorsa la donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Bastia e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita.

Aperta un’indagine su quanto avvenuto anche perché non si capisce il motivo di un atto di tale gravità che non appare collegato a tentativi di rapina o altri reati.

Maura Cavallero verrà trasferita nei prossimi giorni in ospedale in Italia mentre proseguono le indagini sulla misteriosa aggressione.

Possibile anche un collegamento con l’attività della donna a Sestri Levante dove gestisce l’azienda di forniture per locali e ristoranti Veridea