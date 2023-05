Genova – Si è conclusa a tarda notte la ricerca della fuga di gas segnalata in serata da residenti della zona di Quezzi. Il forte odore ha convinto della presenza di un guasto “importante” e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti che hanno scavato a lungo prima di trovare l’origine della perdita.

Intorno alle 22 si è reso necessario chiudere via Pinetti che sale verso le alture della città e i controlli sono proseguiti sino all’individuazione della perdita che è stata isolata e riparata.

L’intervento si è concluso intorno alle 2 di notte e questa mattina ci saranno altri controlli per accertare che non si siano formate “sacche” di gas infiammabile.