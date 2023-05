Genova – Due squadre genovesi sono protagoniste in Europa e, per la prima volta nella storia del calcio amatoriale ligure, trionfano in 2 competizioni internazionali.

La FC Templari e la Lampara Sestri Ponente hanno trionfato nei rispettivi Tornei Internazionali disputati ad Amsterdam e a Monaco di Baviera nelle giornate del 26-27-28 Maggio.

Il nome di Genova e della Liguria ha raggiunto il più alto gradino europeo a livello amatoriale.

Genova è senza dubbio una citta con elevata vocazione calcistica, con particolare riferimento ai Campionati e Tornei di Calcio a 7.

Esattamente come accade tra i professionisti i Campionati provinciali organizzati da “Calcio Liguria” hanno estensione a livello Regionale , Nazionale e Internazionale.

La formazione dei Templari, dopo aver vinto il Campionato di Serie A Eurolega (Calcio a 7) ha ottenuto il 2° posto alle Finali Regionali di La Spezia e ha trionfato al Torneo Internazionale di Amsterdam (unica formazione italiana al cospetto di compagini provenienti da Paesi Bassi, Francia, Norvegia, Finlandia e Algeria.

A dir poco strepitoso il cammino della Lampara Sestri Ponente, che al primo anno di partecipazione ha vinto il Campionato di Serie B (Calcio a 7) e ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie anche a Monaco di Baviera.

Oltre all’ aspetto puramente calcistico, le 2 squadre genovesi hanno potuto vivere una esperienza unica confrontandosi con le migliori squadre europee vivendo giornate all’ insegna di integrazione e socializzazione