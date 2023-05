Recco – “Venite, c’è una jeep che galleggia in mezzo al mare”. La chiamata alla Guardia Costiera deve aver fatto pensare ad un colpo di sole o a qualche bicchiere di troppo ma la serietà dei professionisti si misura anche in queste situazioni e così, al largo di Recco l’imbarcazione impegnata nei controlli ha raggiunto il veicolo e ne ha verificato autorizzazioni e omologazione confermando che il mezzo ha tutti i requisiti (e i permessi) per navigare.

Non è chiaro se si tratti di una trovata pubblicitaria o di una sperimentazione estrema di un mezzo per risolvere il problema delle code in autostrada – come suggeriscono ironicamente sui social – ma il mezzo anfibio che galleggia in mezzo al mare sta richiamando l’attenzione di molti, specie dei bagnanti che lo vedono passare, lentamente, davanti alle spiagge già affollate.

Il primo avvistamento a Punta Chiappa e poi, nella giornata di ieri, il mezzo anfibio è arrivato addirittura a Recco in occasione della Festa della Focaccia restando “ormeggiato” tra le barche nel porticciolo.

Tanta la curiosità e moltissimi i selfie scattati accanto alla jeep che può navigare lungo la costa.

La sensazione è che sentiremo spesso parlare della jeep e delle sue “imprese” ma non vedremo molti mezzi di questo tipo solcare il Mar Ligure, con buona pace di chi pensa che la parola “fuoristrada” possa essere presa alla lettera.