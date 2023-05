Genova – Forse un malore o una distrazione alla guida alla base dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17,30 in corso Europa, in direzione levante.

Per cause ancora da accertare l’auto, condotta da una mamma e con due bambini a bordo, uno dei quali nato poco più di un mese fa, si è ribaltata poco dopo la fermata del bus a centro carreggiata, prima dell’incrocio con via Isonzo.

Subito soccorsi da alcuni passanti, il più grave è apparso un neonato di 40 giorni che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito con la massima urgenza all’ospedale Gaslini.