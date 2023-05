Ancora correnti fresche e umide che interessano la Liguria arrivando da Nord-est e ancora instabilità, specie pomeridiana specie nell’entroterra ma con possibili sconfinamenti sulla costa per quanto riguarda temporali e piovaschi.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 31 maggio 2023

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-occidentale con possibili rovesci nell’interno dell’Imperiese. Da Genova verso levante invece cielo parzialmente nuvoloso. Rapido miglioramento generale da metà mattinata. Dal primo pomeriggio, invece, attività cumuliforme in aumento nell’interno in particolare sul centro della regione con possibili brevi temporali. In serata aumento della nuvolosità da Genova verso ponente con nuovi possibili rovesci. Più asciutto a levante.

Venti: forti di tramontana sul settore centro-occidentale con raffiche fino a burrasca al mattino su Voltrese e in zona Capo Mele, in leggero calo durante il pomeriggio.

Mari: stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime.

Costa: min 17/20°C, max +26/30°C

Interno: min: +6/14°C , max +21/25°C